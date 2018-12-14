(Görüntülü) İtfaiyeciler, Öykü Arin ve lösemi hastaları için donör oldu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik bekleyenler için donör oldu. Kampanya kapsamında bir günde 300 itfaiyeci kan bağışında bulundu.



İzmir\'de yaşayan Çağdaş ile Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin\'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. İlik nakli olması gereken Öykü Arin için başlatılan kampanyaya, İzmirli itfaiyeciler de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personeli, JMML hastası Öykü Arin Yazıcı için donör oldu. Minik Öykü Arin ve ilik bekleyen diğer hastalara şifa olmak için seferberlik ilan eden İzmirli itfaiyeciler, bir günde 300 kan örneği verdi.



Kızılay yetkilileri, 3 yıl önce başlayan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesinde gönüllü kemik iliği bağışçısı sayısının giderek arttığını söyledi. Üç yılda toplanan 370 bin kemik iliği örneğinden 3 bininin hastalarla eşleştirildiği ve bu eşleşmelerden 1000 bağışçının hastalara can olduğu bildirildi.



\'ÖRNEK OLMAK İSTEDİK\'



İlik bekleyen binlerce kişiye umut olmak için bağış sırasına girdiğini belirten itfaiye eri Yiğit Seymener, \"Herkesin vicdani sorumluluğun olması gereken bir projede biz de itfaiyeciler olarak örnek olmak istedik. Mesleğimiz gereği 7 gün 24 saat insanların canını kurtarmak için çabalarken, bu konuya duyarsız kalamazdık. Bu projenin tüm Türkiye\'ye örnek olması gerek\" diye konuştu. Bir diğer itfaiye eri Damla Ertuğrul ise \"Bu kampanyaya İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli olarak biz de dahil olduk. Zaten işimiz hayat kurtarmak. İnsanların hem canını hem de malını kurtarmak. Bugün de içimizdeki kahramanlar birçok kişiye umut olacak\" dedi.



KAN ÖRNEKLERİ ANKARA\'DA TOPLANIYOR



Lösemi hastaları için donör olma kampanyasının büyük yankı uyandırdığını ifade eden Türk Kızılayı doktorlarından Barış Dolaş, çalışma sistemlerini şöyle anlattı:



\"18- 50 yaş aralığında, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalığı olmayanlar, Hepatit B, Hepatit C, sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamışsa, kan grubu fark etmeksizin Kızılay merkezlerine ve gezici araçlarına giderek donör olabilir. Donör olacak gönüllü vatandaşlar bizlere ilk geldiklerinde, sadece 4 tüp kan alıyoruz. Alınan kan örneklerini ertesi gün Ankara\'daki Doku Analiz Laboratuvarı\'na yolluyoruz. Eğer ilerleyen zamanda bir lösemili hastayla eşleşen donör bulunursa, Sağlık Bakanlığı kişiye ulaşıyor ve onu nakil merkezine yönlendiriyor.\"



HASTALARIN UMUTLARI KIRILMASIN



Gönüllü kişilerin numune verdikten sonra vazgeçme gibi bir ihtimalleri olduğunda mutlaka Türk Kızılayı\'na konuyu danışmaları gerektiğini de söyleyen Dolaş, \"Numuneyi verdikten sonra vazgeçerseniz, hem hastalar hem de aileler için çok ciddi bir duygusal travmaya sebep oluyorsunuz. Türkiye\'de eşleşme olup da vazgeçen kişi sayısında Ege Bölgesi birinci sırada yer alıyor. Bu yüzden umut olayım derken lütfen hastalarımızın umutlarını kırmayın\" dedi.