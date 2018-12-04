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(Görüntülü) İtfaiye erlerinden engellilere farkındalık mesajı

Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, itfaiyecilerin, engellilerin yaşadıkları zorlukları anlayabilmek için kurdukları parkurda yürümeye çalıştıkları görüntüler sosyal medyada ilgi gördü

04 Aralık 2018 02:56

Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak)- ZONGULDAK\'ın Alaplı ilçesinde, itfaiyecilerin, engellilerin yaşadıkları zorlukları anlayabilmek için kurdukları parkurda yürümeye çalıştıkları görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. 

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiye erleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde farkındalık oluşturmak için kurdukları parkurda gözlerini bağlayıp koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştı ve bu anları kayda aldı. Parkuru zorluklarla tamamlayan kişiler, hazırladıkları dövizlerle engelli bireylere destek oldu. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, video sonunda işaret diliyle \'Sizi çok seviyoruz\' dedi.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntü, büyük ilgi gördü.

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