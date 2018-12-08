(Görüntülü) İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü (2)

Deniz Kılınç (DHA) İtalya\'da bir gece kulübünde biber gazı atılmasının ardından yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. İtalya\'nın Ancona kentinde, yerel saatle 01.00 sıralarında, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı\'nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı. Yaşanan paniğin ardından yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda yaralanan onlarca kişi ise Ancona ve Senigallia bölgelerindeki hastanelere sevk edildi. DHA-Dış Haberler - İtalya -