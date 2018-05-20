(Görüntülü) İstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) ŞAMPİYONLUĞUNU ilan eden Galatasaray’ın akşamki kutlamalarına katılmak için taraftarlar sabah erken saatlerde bilet satış noktalarına akın etti. Bilet almak isteyen taraftarlar İstiklal Caddesi\'nde uzun kuyruklar oluşturdu.





METRELERCE KUYRUK OLUŞTU





Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu\'nda bu akşam 19.05\'te yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde GSStore\'larda bilet kuyruğuna girdi. Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde bulunan GSStore önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.





BİLETLER 30 İLE 100 TL ARASINDA







Sarı kırmızılı kulüp, Galatasaray taraftarlarının törene katılabilmesi için bilet fiyatlarının 30 ila 100 TL arasında olacağını duyurdu.



Uzun kuyruğa rağmen sabahın erken saatlerinde bekleyeceğini belirten Galatasaray taraftarı Doğukan Nihat Olgun, “Şampiyonluk biletleri için saat 10.00\'dan beri bekliyorum. Fiyatlar 30 ile 100 lira arasında. Yoğun talep var burada çok sıra var. Bizde heyecanla sıranın bize gelmesini bekliyoruz. İnşallah bu akşam statta olmayı düşünüyoruz\" dedi.







Bilet kuyruğunda bekleyen Kerem Köse, “ 11.30 dan beri bekliyorum. Stad bugün tam olarak dolacak. Hile olmadan hakkettik kazandık. Çok mutluyum\" dedi. Esma Gizem ise “Kutlamalar için bilet bekliyoruz. Kuyruk uzun ama biz sonuna kadar bekleyeceğiz. İnşallah stadyuma gireceğiz\" diye konuştu.