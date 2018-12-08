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(Görüntülü) İstiklal Caddesi'nde kavga: 3 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU'nda izinli günlerinde eğlenen 2 polis ile aynı yerdeki 2 kişi arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

08 Aralık 2018 13:01

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU\'nda izinli günlerinde eğlenen 2 polis ile aynı yerdeki 2 kişi arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Caddesi Büyük Parmakkapı Sokak\'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İzinli günlerinde bir eğlence mekanına giden iki polis ile aynı yerdeki iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sokakta da devam etti. Polislerin tartıştığı kişilerin arkadaşlarının da dahil olmasıyla, tartışma bir anda sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki polis ile diğer gruptan bir kişi aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisin kavgayı sona erdirmesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen bir kişi de gözaltına alındı.

 

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