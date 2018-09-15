(Görüntülü) İstiklal Caddesi'nde hareketli dakikalar

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) – BEYOĞLU’nda bir barın mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı mutfaktaki yangına itfaiyenin müdahalesi sırasında hareketli anlar yaşandı. İstiklal Caddesi Balo Sokak\'ta bulunan bir bardan saat 10.00 sıralarında dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Barın mutfak bölümünün kapısının ve kapının önündeki buzdolabının çekilmesiyle ortaya çıkan alevler çevrede paniğe neden oldu. Bir itfaiye eri yükselen alevleri söndürmeye başladı. Ara sıra yükselen alevlerin arasında bir mutfak tüpünü fark eden itfaiyeci hemen tüpü alarak dışarı bıraktı. Tüpü güvenli bir yere aldıktan sonra alevlere müdahale etmeye devam etti. Tüpün patlamamış olması büyük bir faciayı engellerken, takviye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yangın tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, barda maddi hasar meydana geldi.