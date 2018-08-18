(Görüntülü) İşten çıkartılan muayene istasyonu çalışanlarından protesto

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'da, Taşıt Muayene İstasyonu\'ndaki işlerinden sendikaya üye oldukları gerekçesiyle çıkartıldıklarını öne süren 13 işçi, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.



TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu\'nda görevli 13 işçi, bir süre önce işten çıkartıldı. Sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkartıldıklarını öne süren işçiler, TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu Bodrum Şubesi önünde eylem yaptı. İşçilere yakınları ve Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçeli de destek verdi. Kalabalık, \'İşçiyiz haklıyız, kazanacağız\' sloganı atarak, \'Baskılar bizi yıldıramaz\', \'Atılan işçiler geri alınsın\', \'Sendikalı olmak anayasal hakkımızdır, engellenemez\' yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, \"Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.\'ye bağlı Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris istasyonlarında örgütlenmiş, işletmede çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuştur. 19 Temmuz 2018 tarihinde sendikamız 6356 Sayılı Yasa\'ya göre yetki başvurusu yapmıştır. Bakanlık sendikamızın çoğunlukta olduğuna ilişkin tespit yazısını sendikamıza göndermiştir. İşyerinde çalışanların sendikamıza üye olduğundan haberdar olan işveren ve temsilcileri önce 1 üyemizi daha sonra 2 ve devamındaki çıkarmalarla birlikte 13 üyemizi işten çıkartmıştır. İşverenler, iş ortakları, masanın üzerine veya görünecek şekilde beline tabanca takarak \'Sendikadan istifa edin\', \'E-devlet şifrenizi verin, yoksa işten çıkartırım\' gibi söylemlerde bulunup, baskı ve tehditle üyelerimiz işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz bireysel olarak baskı ve tehditle ilgili şikayetlerini Cumhuriyet savcılıklarına, jandarma ve polis merkezlerine yapmışlardır. Sendikamız da gerekli suç duyurularını yapmıştır. Sendikaya üye olmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa\'nın 51. maddesi ve 6356 Sayılı Yasa ile güvenci altına alınmıştır\" dedi.



Başkan Özçelik, anayasal, yasal örgütlenme, sendikaya üye olma, sözleşme haklarına sahip çıkacaklarını belirterek, \"Sendikamız işçi ve sendika düşmanlığına, yasa, hak, hukuk tanımazlığa karşı gerekli mücadeleyi verecektir\" diye konuştu.



İşçiler, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.



