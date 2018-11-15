(Görüntülü) İstanbul'un yeni tren sürücüleri göreve hazır

İSTANBUL, (DHA) - METRO İstanbul, 23\'üncü Dönem Tren Sürücüsü Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan 58 tren sürücüsüne görevlerine başlamaları için brövelerini teslim etti. Sürücüler, 23 eğitmen ve 11 tren ile 5 farklı hatta uygulamalı, 44 günde 104 teorik ve 248’i pratik olmak üzere toplam 358 saat eğitim aldı.





Bünyesinde toplam 663 tren sürücüsü bulunduran Metro İstanbul toplam eğitimlerini tamamlayan 58 tren sürücüsünü daha ailesine kattı. Gerekli sağlık ve teknik şartlarını karşılayan adaylar arasından seçilerek tren sürücüsü olarak işe başlayan kursiyerler için Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Program Esenler Belediyesi Engelliler Merkezi kursiyerleri tarafından düzenlenen müzik ziyafetiyle başladı.





Sürücüler Demiryolu Teknolojisi, Güç Bilgisi, Hat Bilgisi, Sinyalizasyon ve Haberleşme, Tren Tanıtım Eğitimi, Arızalı Trene Müdahale ve Tren Sürüş Eğitimleri derslerini tamamlayarak bröve almaya hak kazandı.





23 eğitmen ve 11 tren ile 5 farklı hatta uygulamalı, 44 günde 104 teorik ve 248’i pratik olmak üzere toplam 358 saatLİK eğitimi tamamlayan sürücüler, brövelerini Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu’nun elinden aldı.





\"İŞE BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM\"





Heyecanlı olduğunu söyleyen tren sürücüsü Yunus Özdilek, işe başlamak için sabırsızlandığını belirtirken, genç anne Ayşegül Özkaya ise,\"Bebeğimi evde bırakıp işe gitmesi zor olsa da bu mesleği yapacağım için çok mutluyum\" dedi.





İstanbul için çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Tolga Pehlivan da, \"Zorlu bir eğitim sürecinden geçtik. Kazasız bir sürüş gerçekleştirmek için eğitimlerimizi iyi bir şekilde tamamladık\" diye konuştu.