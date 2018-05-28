(Görüntülü) İstanbul'un kaldırımları otopark gibi

Gülseli KENARLI - Özgür Deniz KAYA - Güven USTA - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'un bir çok caddesinde kaldırımlar otoparka dönmüş durumda. Sarıyer\'de dün kaldırım işgali nedeniyle yolda yürüyen bir kişiye minibüs çarpmıştı. Daha önce de benzer kazaların yaşanmasına rağmen değişen bir şey yok. KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR Nüfusu 15 milyonu aşan mega kent İstanbul\'da, trafiğe kayıtlı 3 buçuk milyondan fazla araç bulunuyor. Bu araçların bir kısmı, şehrin yaya trafiği açısından da işlek caddelerinde park yeri olarak kaldırımları tercih ediyor. Bu durum, yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor. KALDIRIMI YOLA ÇEVİREN DE VAR Sarıyer\'de dün kaldırım işgali nedeniyle yolda yürüyen bir kişiye minibüs çarpmıştı. Benzer kazalar daha önce de yaşanmıştı. Barbaros Bulvarı, Kennedy Caddesi, Meclis\'i Mebusan Caddesi gibi ana caddelerde vızır vızır geçen araçlara rağmen kaldırım işgali nedeniyle yoldan yürümek zorunda kalanlar DHA kamerasına yansıdı. Barbaros Bulvarı\'nın geniş kaldırımlarına park eden araçlar yayalara yürüyecek alan bırakmıyor. Bazı araçların kaldırımda ilerlediği de görüldü. Yayalar durumdan şikayet ederken önlem alınmasını istedi. Kennedy Caddesi Kumkapı mevkiinde ise kaldırıma sıra sıra araçların park edildiği görülüyor. Benzer görüntüler Sirkeci, Eminönü ve Cankurtaran sahilinde yaşanıyor. CEZASI 108 LİRA Kaldırım işgalinin cezası 108 lira. Belediyeler de kabahatler kanununa göre aynı cezası kaldırım işgalcilerine kesebiliyor.