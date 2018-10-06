(Görüntülü) İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı kutlandı

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- \'İSTANBUL\'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu\'nun 95. yılı törenle kutlandı. İstanbul Valiliği tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Kongre ve Sergi Salonu\'nda düzenlenen kutlama programına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başlayan programda, İstanbul\'un kurtuluşunu konu alan oyunlar sahnelendi. Daha sonra \'İstanbul\'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu\'nun 95. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.