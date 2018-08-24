T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU

İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU

24 Ağustos 2018 20:37

İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU... İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU... Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA Kurban Bayramı\'nın son gününde İstanbullar sahilleri ve turistik mekanları doldurdu. Bazı vatandaşlar piknik yaparken; kimisi bisiklete bindi, kimisi denize girdi. Zeytinburnu\'na giden vatandaşlar denize girmekten çok piknik yapmayı tercih etti. Aileleriyle arkadaşlarıyla Zeytinburnu sahilini dolduran vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaptı. Genç kızlar basketbol oynadı. Sultanahmet Meydanı\'nda da pek çok vatandaş Sultanahmet Camii ve Ayasofya etrafındaki yeşil ve ağaçlık alanlarda yerlere uzandı. Turistlerin de bulunduğu bölgede vatandaşlar, tarihi alanda fotoğraf çektirdi. Bebek\'te de özellikle çocuklar denize girerek eğlendi. Vatandaşlar Bebek Parkı\'ndaki ağaç altlarına uzanarak serinledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDUHaberKameraATİKYEŞİLDHA Kurban BayramıBazıZeytinburnuAileleriyleGençSultanahmet MeydanıSultanahmet CamiiAyasofyaTuristlerinBebekVatandaşlar Bebek Parkı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24