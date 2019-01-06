(Görüntülü) İstanbulluların kar keyfi

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da Anadolu Yakası\'nın yüksek kesimlerinden Aydos tepesini karla kaplı olarak gören vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.



Anadolu Yakası\'nın yüksek yerlerinden biri olan Kartal Aydos Tepesi\'nin karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, aileleriyle birlikte buraya akın etti. Kimileri çocuklarıyla birlikte kartopu oynarken, kimileri ise kardan adam yaptı. Bazı vatandaşlar ise, karda sucuk yemenin tadını çıkardı. Eşi ve çocuğuyla Aydos Tepesi\'ne gelen bir kişi, “Yıllardır doğru düzgün bir kar yağmadı. Karın özlemini İstanbullular olarak çekiyoruz. İstanbul\'un en yüksek tepesi de bilindiği gibi Aydos Tepesi olduğu için. Aydos\'un eteklerinde oturuyoruz zaten, Kurtköy\'de. Buranın güzel manzarasını gördükten sonra ailecek buraya çıkıp hava alalım dedik. Çoluk çocuk geldik buraya kartopu oynuyoruz. Keyfini çıkartıyoruz karın.\" dedi.