(Görüntülü) İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Ersan SAN-Özgür EREN-Hakan KAYA-İstanbul,(DHA) İSTANBUL\'DA yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Yağmur nedeniyle yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.