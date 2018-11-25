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(Görüntülü) İstanbul'da 'UBER'ci taksici gerginliği sürüyor

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da Uber sürücüleri ile taksiciler arasında gerginlik sürüyor

25 Kasım 2018 15:30

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL\'da Uber sürücüleri ile taksiciler arasında gerginlik sürüyor. İki tarafta birbirini suçlarken görüntüler de paylaşılıyor. Atatürk Havalimanı ve Esenyurt\'ta yaşanan gerginlikler de cep telefonu kamerasına yansıdı. Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan olayda Uber sürücüsünün yolcu almasına taksiciler engel oluyor. Gerginlik Uber sürücüsünün yolcu almaktan vazgeçmesi üzerine sona eriyor. Diğer görüntüde ise Uber aracı, taksiciler tarafından seyir halindeyken sıkıştırılıyor. Araçtaki yolcular bu sırada panik yaşıyor. Dakikalar süren taciz, Uber sürücüsünün refüje çıkmasıyla sona eriyor.

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