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(Görüntülü) İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

11 Ocak 2019 12:59

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL\'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı\'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.

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