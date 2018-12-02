(Görüntülü) İSTANBUL'DA KIŞ GÜNEŞİ VE KUŞLAR...

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) Günlerdir yoğun yağış ve soğuk havanın etkisi altında olan İstanbul\'da bu sabah güneş yüzünü gösterdi. Gökyüzünde adeta bir dans gösterisi sunan kuşların cıvıltıları pazar sabahının sessizliğinde İstanbul semalarında yankılandı. Yaklaşık bir haftadır yoğun yağış ve soğuk havanın etkili olduğu, zaman zamansa fırtınaların yaşandığı İstanbul\'da bu sabah güneş yüzünü gösterdi. İstanbul semalarını kaplayan bulutların arkasından sızan güneş ışınları gökyüzünü sarı ve kızıl tonlara boyadı. Pazar günleri sabah erken saatlerde en sakin zamanlarını yaşayan mega kentte günlük yaşamın bir gerçeği haline gelen gürültünün yerini kuş sesleri aldı. Martılar, kırlangıçlar, sığırcıklar, kargalar ve serçeler… İstanbul\'un kuşları, şehrin tarihi dokusunun üzerinde kanat çırparken, adeta bir dans gösterisi sundu. Olta balıkçılarının uğrak mekanlarının başında gelen Galata Köprüsü\'nde de mesai devam etti. Soğuk havaya aldırış etmeden balık tutanların oldukça kalabalık olduğu görüldü. İstanbul\'da pazar sabahı görsel bir şölen yaşandı.