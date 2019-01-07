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(Görüntülü) İstanbul'da kar yağışı başladı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un kuzey kesimlerinde kar yağışı başladı

07 Ocak 2019 01:15

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'un kuzey kesimlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer taraflarında aralıklar halinde kar yağmaya başladı. Park halindeki araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.


 

METEOROLOJİ\'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul\'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. denildi.

 

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