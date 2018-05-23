(Görüntülü) İstanbul'da kaçak sigara operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri geçtiğimiz hafta sigara kaçakçılığına yönelik yaptıkları operasyonda yaklaşık 5 milyon lira değerinde 481 bin 415 paket sigara ele geçirdi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, aldığı bir ihbar üzerine Ambarlı Gümrüğü\'ne getirilen kaçak sigaraların piysaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı operasyonda 2 konteynera yüklenmiş 400 bin paket kaçak sigaraya el koydu. Polis ekipleri şüphelilerin getirdiği kaçak sigaraları Fatih’te bir iş merkezindeki dükkanlarda depoladıklarını belirleyerek buraya da operasyon düzenledi. Baskın yapılan dükkanların gizli bölmelerinde toplam 81 bin 415 paket sigara, 40 bin içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 5 bin 580 adet puro ve 570 paket sigara tütünü ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. YAKLAŞIK 5 MİLYON LİRA Polisin operasyonlar kapsamında ele geçirdiği 481 bin 415 paket kaçak sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.