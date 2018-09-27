(Görüntülü) İstanbul'da güvenli bisiklet yolları kurulacak

İSTANBUL, (DHA) - GÜVENLİ bisiklet yolları tasarlayarak bisikletin ulaşım aracı haline getirilmesini yaygınlaştırmak amacıyla Beyoğlu’nda düzenlenen “Güvenli Bisiklet Yolu Tasarım Çalıştayı” başladı. Bisikletliler Karaköy’den Kabataş’a pedal çevirdi. Beyoğlu Belediyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Hollanda Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde, Karaköy Vapur İskelesi ile Kabataş Vapur İskelesi arasında ‘Bisiklet Sürüş Deneyimi ve Rota Keşfi’ yapıldı. 25 kişilik ekiple gidiş dönüş toplam 4.6 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen bisiklet turuna; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis’in yanı sıra Hollanda ve Türkiye’den şehir plancıları, tasarımcılar, mimarlar, STK’lar, akademisyenler, teknoloji firmaları, yerel yönetim temsilcileri ve uzmanlar katıldı. “İSTANBUL GÜVENLİ BİSİKLET YOLU İÇİN ÇOK GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTI” Bisiklet turu öncesinde konuşan Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, şunları söyledi: “Hollanda’da yağmurlu, güneşli, karlı havada da bisiklet sürüyoruz. Bu yağmurlu günde burada bisiklet sürmek de çok güzel. Çok iyi biliyoruz ki; güvenli bisiklet yolları oluşturmak hiç kolay değil. Biz Hollanda’da bunun için 30 yıl kadar uğraştık. İstanbul bunun için çok güzel bir başlangıç yaptı. Biz de bunun için sizlerin yanınızda olacağız. Bisiklet sağlık, verdiği özgürlük ve hızlı ulaşım aracı olmasından dolayı yaşanılan şehirlerde oldukça önemlidir.” “GÜVENLİ BİSİKLET YOLU PROJESİYLE HOLLANDA’NIN TECRÜBESİNDEN FAYDALANACAĞIZ” Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, başlatılan proje ile ilgili şunları aktardı: “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı insanları daha hareketli ve zinde tutmak için bisiklet kampanyaları yaptı. Türkiye’de büyükşehirlerde ve ilçelerde bisiklet dağıttı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin uygun yerlerinde bisikletle ulaşımı teşvik edecek alt yapı çalışmaları yaptı ve bunu devam ettiriyor. Dünyada özellikle bisiklet konusunda tecrübesi en fazla olan ülke Hollanda’dır. Hollanda şehirlerarası ulaşımda bisikleti yoğun bir şekilde kullanan bir ülkedir. Tasarım şehri ilan edilen İstanbul’da İBB, ilçe belediyeler ve hükümetin ilgili yetkilileriyle Hollanda’nın bu tecrübesinden istifade edeceğiz. Bunun için Hollanda Konsolosluğumuzun liderliğinde 2 günlük bir çalıştay düzenledik. Burada neler yapabiliriz onları arayacağız.” WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız ise, çalıştayın düzenleniş amacıyla ilgili şunları dile getirdi: “Bizim amacımız Yeditepe olan ve bisiklet alt yapısı bulunmayan İstanbul’da güvenli bisiklet yolu nasıl olacak algısını değiştirmek. Özellikle bisikletin dünyadaki örneklerinde 5 kilometreye kadar kullanıldığı ve 0-5 kilometre arası entegrasyon amaçlı diğer ulaşım araçlarından faydalanılarak kullanıldığını görüyoruz. Biz de burada bunun bu şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. O yüzden Karaköy’deki bisiklet paylaşım sistemi alanından başladık ve Kabataş’taki yeni ulaşım merkezine ulaştık. Bu bölgenin bisiklet yolu olarak kullanılmasını deneyimledik. Daha sonra bu yol ile ilgili güvenli bisiklet yolunun çizilmesi amacını güttük.” Çalıştay katılımcıları, bisiklet turu sonrasında Hollanda Konsolosluğu’nda bir araya gelerek iki gün boyunca rota üzerindeki izlenimlerini paylaşacak ve uygulanabilir güvenli bisiklet yolunun tasarımı üzerinde çalışacaklar.