(Görüntülü) İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu

Murat SOLAK-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da gün batımı kartpostallara basılacak görsel şölen oluşturdu. Fatih\'ten kaydedilen görüntüler İstanbul\'un güzelliğini ve tarihi dokusunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Surlardan çekilen görüntülerde Fatih Camii, Süleymaniye Camii, yapımı devam eden Çamlıca Camii, Radyo-TV Kulesi ve gökdelenlerin manzarası gün batımı ile birleşince ortaya çıkan görüntüler mest etti. İstanbul\'un simgelerinden biri olan martılar ise surların ve tarihi eserlerin arasında uçarak görsel şölene katkı sağladığı görüldü.