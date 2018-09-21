(Görüntülü) İstanbul'da "Kurt Kapanı 24" denetimi (Şişli)

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN- Cengiz ÇOBAN Taner YENER Ramazan EĞRİ- İstanbul (DHA) - İSTANBUL genelinde bir çok noktada \"Kurt Kapanı 24 gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kurt Kapanı-24 denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem alıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan biri de Şişli Valikonağı Caddesi Harbiye Askeri Müze önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı.



Denetimlere katılan \'Shadow\' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.



Denetimler 14:00 da başlayıp 15:00 da son buldu.



