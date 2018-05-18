(Görüntülü) İstanbul'a üçüncü sürücüsüz metro geliyor

Özgür Deniz KAYA-Alişan KOYUNCU / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), mega kentin üçüncü sürücüsüz metrosu için düğmeye bastı. Sürücüsüz olarak çalışan Üsküdar-Yamanevler metro hattı ve 2018\'in sonunda hizmete girmesi planlanan Kabataş-Mahmutbey sürücüsüz metro hattı projesine, Yenikapı-Otogar-Havaalanı-Kirazlı metrosu da ekleniyor. Güvenlik amacıyla peron ayırıcı kapı sisteminin yerleştirileceği ve iki yeni durağın da ekleneceği proje için harekete geçen İBB, 12 Haziran\'da ihaleye çıkacak. Yaklaşık 3 yıl sürecek sinyalizasyon-rehabilite çalışmaları etaplar halinde yapılacak. Bununla birlikte, yapımı devam eden ve 2020\'de hizmete girmesi beklenen Kirazlı-Halkalı hattı da sürücüsüz metro teknolojisine sahip olacak. Böylece Yenikapı-Havaalanı ve Yenikapı-Halkalı arasındaki hatlar, sürücüsüz tren teknolojisi ile hizmet verecek. SÜRÜCÜSÜZ TREN 80 KİLOMETRE HIZ YAPABİLECEK Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine 272 vagona sahip 68 sürücüsüz tren seti alınacak. Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 80 kilometre hız yapabilecek ve kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak. 9 DURAK DAHA EKLENECEK 13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosunun Halkalı\'ya uzatılmasıyla 9 durak daha eklenecek. Böylece Yenikapı-Halkalı arası 22 durak ve toplam hat uzunluğu 33,53 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan , Fatih, Halkalı Üniversite, Mehmet Akif Ersoy, Yenidoğan, Bezirganbahçe, Halkalı istasyonlarından oluşacak. Hat tamamlandığında, Halkalı ile Bağcılar -Kirazlı arası 15 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak. \"VATAN\" VE \"SAĞMALCILAR-2\" İSTASYONLARI GELİYOR Öte yandan ihalenin teknik şartnamesinde yer alan bilgilere göre, metro hattına yer üstünde bulunacak 2 yeni istasyon da eklenecek. Ulubatlı ve Bayrampaşa istasyonları arasına yapılacak ve “Vatan” adı verilecek olan ilk istasyon, metro ve metrobüsün entegrasyonunu sağlayacak. “Sağmalcılar 2” adı verilen ikinci istasyon ise, Sağmalcılar ve Kocatepe istasyonları arasında, eski Sağmalcılar Cezaevi ile alışveriş merkezi arasında yer alan bir bölgede bulunacak. İstasyonların uzunluğu 125\'er metre olacak. 12 HAZİRAN\'DA İHALEYE ÇIKILACAK İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü\'nde Elektromekanik İşler ve Sinyalizasyon Sistemleri Şefi olarak görev yapan Onur İlhan, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"1989 yılından beri işletme altında olan ve artık Kirazlı-Halkalı\'nın da ilavesiyle yolcu yoğunluğuna cevap vermekte zorlanacak olan araçlarımızın yenilenmesi ihalemiz var. Bunun ihalesini 8 Haziran 2018\'de gerçekleştireceğiz. Bu hattımıza 68 adet 4\'lü vagon son teknoloji tam sürücüsüz araçlar temin edeceğiz. Bunun dışında bir ihalemiz daha var. Kapasite artışından ötürü hattımızın araçlarını yenileyecek olmamız, sinyalizasyon sisteminin de rehabilitasyonunu gerektirecek. Bununla ilgili ihalemiz de 12 Haziran 2018\'de gerçekleştirilecek. Hattımız ihalelerin gerçekleştirilmesi ve yapılacak çalışmalarla 2 buçuk 3 yıl içerisinde tam sürücüsüz, tamamen yeni araçlarla Yenikapı-Havaalanı-Bağcılar-Halkalı arasında hizmet vermeye başlayacak\" dedi. GÜNLÜK 500 BİN YOLCU TAŞINIYOR Yenikapı\'dan Havalimanı\'na ve Kirazlı\'ya giden metronu hattının yoğunluk oluşturacağını kaydeden İlhan, \"Yolcu yoğunluğumuz günlük 500 binlere dayanmış durumda. Yapımı devam eden Halkalı hattıyla birlikte yolcu yoğunluğunun çok daha artacağını öngörüyoruz. Halkalı istasyonunda Gebze banliyö hattından gelecek yolcularımızı da ilave ettiğimizde, bu sinyalizasyon sistemimiz, yolcu yoğunluğunu kaldıramayacak düzeyde olacak. Bu rehabilitasyon çalışmalarını şimdiden başlatmak durumunda kaldık. İhale süreçlerimiz devam ediyor\" diye konuştu. SÜRÜCÜSÜZ ÜÇÜNCÜ HAT OLACAK Yeni projenin İstanbul\'un üçüncü sürücüsüz metrosu olacağını belirten İlhan, \"İstanbul ve Türkiye, ilk sürücüsüz metroyla Üsküdar-Çekmeköy hattıyla tanıştı. Kabataş-Mahmutbey hattı, ikinci sürücüsüz metro hattı olacak. Yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor. Üçüncü olarak da ihaleleri gerçekleştikten sonra bu hattımız sürücüsüz sisteme dönüşecek\" dedi. YOLCULARIN GÜVENLİĞİ ÜST DÜZEYDE OLACAK İlhan, \"12 Haziran\'da çıkacağımız sinyalizasyon sistemi ve peron ayırıcı kapı sistemi ihalemiz, hattımızın tamamen sürücüsüze dönüşümü için son aşama olacak. Peronlarımıza yolcularımızı herhangi bir şekilde eşya düşürüme, intihar ya da karmaşa anında perona düşürme gibi risklerden koruyan tam donanımlı kapı sistemi yapmış olacağız.Yolcularımız istasyona girişlerinden itibaren son teknoloji 4K kameralarımızla izlenerek, herhangi bir olağandışı durum anında tespit edilip, anında müdahale edilecek\" ifadeleirini kullandı.