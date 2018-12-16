(Görüntülü) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne Kristal Baret Ödülü

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen \'Kristal Baret Ödülleri\' sahiplerini buldu. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi \'Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü\' kategorisinde ödüle layık görüldü. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen ödül törenine, ödül alan kurumların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. \'2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı\' bünyesinde verilen ödüllere sosyal sorumluluk, proje ve iyi uygulama örnekleri sağlayan kurumlar hak kazandı. 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda verilen ödüller ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor. Törende İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yaptığı akademik çalışmalar sebebiyle İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, \'Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü\' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı\'dan aldı. \"EĞİTİMLER İÇİN BAKANLIKLARLA PROTOKOL İMZALANDI\" İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'nin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında öncü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Türkiye\'de bu alanda lisans eğitiminin başlangıcı bizim üniversitemizde oldu ve ilk mezunlarımızı verdik. Çok sayıda yüksek lisans mezunumuz var ve mezunlarımız önemli başarılara imza attı. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Aile Bakanlığımızın ve İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yaptığımız bir ilk olan protokolün başlangıcındayız. 50 kişiden az işçi çalıştıran az riskli iş yerlerine, iş verenlere veya iş veren temsilcilerine eğitim vereceğiz. Türkiye\'de bu eğitimi verecek olan ilk vakıf üniversitesi olacağız. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki eğitimlerin yerleşik hale gelmesi konusunda başarılı eğitimler verecek\" dedi. \"6 BİN MEZUN VERDİK\" İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Kunt Kandemir ise İstanbul Büyükşehir Belesiyesi\'ne teşekkür ederek, \"İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü olarak şubat ayında, İBB ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte az tehlikeli iş yerlerinin iş verenlerine yönelik eğitimimiz olacak. Üniversitemizin bu bölümü Türkiye\'de bu alanda ilk bölümdür. Bugüne kadar 6 bin tezsiz öğrenci mezun ettik ve bunların projelerini tamamlattık. 80 küsur da tezli öğrencimiz oldu. Böyle bir ödül için İBB\'ye teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.