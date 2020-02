(Görüntülü) İstanbul Yeni Havalimanında 9 bin kişi 10 uçakla test yapılacak (3)

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul Yeni Havalimanı\'nda 9 bin kişi ve 2 uçak ile test yapılacak. 29 Ekim\'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı\'nda taşınma sürecine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkan ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu taşınma operasyonuna ilişkin bilgi verdi. \"168 KİŞİLİK BİR EKİPLE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ\" Yeni Havalimanı\'nda düzenlenen toplantıda Samsunlu taşınma operasyonu hakkında bilgi verdi. Havalimanının 46 gün sonra açılması planlanması açısından önemli adımları anlatacağını söyleyen Samsunlu, \"ORAT nedir? Havalimanının operasyona hazır olması ve havalimanı transferi. Bu sadece belli sayıda kurumun uhdesinde olan bir iş değil. Bu sürecin sahibi başta Devlet Hava Meydanları. Devlet Hava Meydanları ile beraber havalimanını yapan kuruluş olarak İGA ve bu havalimanını kullanacak bütün paydaşlarımız; havayolları, yer hizmetleri şirketleri, catering şirketleri, emniyet gibi bir sürü paydaş havalimanının açılışında hazır olmak zorunda. Biz burada İGA olarak 168 kişilik bir ekiple bu süreci sürdürüyoruz. 200\'e yakın irili ufaklı paydaş var. Tabii bunun en büyüğü de Türk Hava Yolları ve TGS. ORAT süreci Devlet Hava Meydanları bir master plan çıkardı. Operasyonel hazırlık kapsamında 4 tane temel el kitabı oluştururduk. 380 tane de talimat ve prosedürü benim ekibim hazırladı. Dışarıdan gelecek kim olursa olsun, pilot olsun, hostes olsun bu dokümanları inceleyerek buradaki bütün işleyişi görme şansına sahip oldu. Havalimanı yönetim kurulundaki bütün prosedürleri hazırlayan arkadaşlarımız paydaşlarımızla buluştular ve onlara eğitim verdik. Buradaki uygulamalarla Atatürk Havalimanı\'ndaki uygulamalar arasında bazı farklılıklar olmak mecburiyetinde çünkü buranın alt yapısıyla Atatürk Havalimanı\'nın alt yapısı çok farklı\" dedi. YENİ HAVALİMANINDA ENTEGRE TESTLERİ Atatürk Havalimanında yapılan denemeler için, \"Biz toplam 105 senaryo geliştirdik\" diyen Kadri Samsunlu, \" Bu 105 senaryoyu danışmanlarımızın onayından sonra da kademe kademe hayata geçirdik. Bugüne kadar toplam 46 tane senaryo test edildi. Bu 46 senaryo yolcuların check- in yapması, bavullarını vermesi, pasaport kontrolünden geçmesi. Bu testlerin amacı, özünde geçmek. Biz bu testlerden önemli ölçüde başarı sağladık. Tabii bu testlerden dersler de aldık\" dedi. İlk entegre testini yapacaklarını söyleyen Kadri Samsunlu, \" Terminale bin tane sahte yolcu getireceğiz. 750 tane de personel getirip bir anlamda biz havalimanının simülasyonunu yapacağız. 24 Eylül haftası olarak belirledik. İlk denemede bin tane yolcunun yanında iki tane de uçak havalimanımıza inecek. Uçakları Türk Hava Yolları sağladı. Testin sonucunu oturup değerlendireceğiz. Bu testten yüzde 100 başarı çıkma şansı yok. Biz burada eksiklerimizi göreceğiz. Bu testimizden çıkan sonuçlara göre bir sonraki teste bu sefer 3 bin kişi gelecek. 750 kişi yerine bin kişi gelecek. 2 uçak yerine 3 uçak gelecek. Bu test Ekim\'in ilk haftası yapılacak. En son testimiz 5 bin kişiyle ve 5 uçakla yapılacak\" dedi. Toplamda 9 bin kişi ile 10 uçakla yapılacak testlere ilişkin bilgi veren Samsunlu son test için,\" Bu da 11 Ekim civarında yapılacak. Fiilen havalimanının her yeri kullanılacak. Bizim hedefimiz ve benim şüphe duymadığım sonucu 29 Ekim\'de bu havalimanı açılacak\" şeklinde konuştu. \"EN ZOR HAVA ŞARTLARINDA UÇAĞIN İNMESİNİ SAĞLAYAN SİSTEMİ KURDUK\" Kadri Samsunlu sözlerine şu şekilde devam etti: \"Havalimanına hazır olmamız olayın bir boyutu. Havalimanındaki paydaşların hazır olması ikinci boyutu. Bütün paydaşlar hazırlık içindeler. 11 milyon bir Atatürk Havalimanı\'ndan 36 milyon metrekarelik İstanbul Yeni Havalimanı\'nın ilk fazına geçiyoruz. Alt yapıyı sağlayan olarak yaptığımız binalardan, alt yapıdan ve pistlerden eminiz. Check- in, x-ray, pasaport, yönlendirmelerde sistemlerimizi kurduk. Havacılık sistemleri çalışıyor. Hava sahasında CAT-3 dediğimiz en zor hava şartlarında uçağın inmesini sağlayan sistemi kurmuş durumdayız. Sisli bir havada 50 metre yatay görüş 15 metre dikey görüş olduğu sürece uçağınızı havalimanına indirebileceksiniz. Kule hazır. Devlet Hava Meydanları şu an içeride. Hava sahasının kontrolü bir süre daha Atatürk Havalimanı\'ndan sağlanacak ama 10 kilometrenin altına indikten sonra bizim kule uçakları alıp sahaya indirecekler. Hedefimiz 12 ekim haftası Sivil Havacılık\'tan sertifikasyonu almak. 29 Ekim\'de de havalimanını açmak. 29 Ekim\'de Cumhuriyetin 95\'inci yılını kutlayacağız. Türkiye gerçekten çok önemli bir hediyenin açılışını, canlı canlı açılışını görecek.\" Kadri Samsunlu, bir gazetecinin rüzgar santrallerinin havalimanı çevresinde kalıp kalmayacağı sorusuna ilişkin, \" Bizim ortaklarımız bu rüzgar santralini satın aldılar. Burayı kaldırmak için satın aldılar. 2019 yılı başından itibaren rüzgar santrali buradan sökülecek\" şeklinde yanıt verdi. İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İSMİ Samsunlu,\"Havalimanı transfer sürecinin 29 Ekim\'i 30 Ekim\'e bağlayan gece saat 3\'te başlayacak. 45 saat devam edecek. 31 Ekim\'i 1 Kasım\'a bağlayan gece yarısı bitecek\" dedi. HAVALİMANINA ULAŞIM Kadri Samsunlu Yeni Havalimanı\'na ulaşım için, \"Havalimanına şu an D-20\'den giriş yok. Bu da tabii açılış itibariyle artık olmayacak. Toplam 18 hattan buraya lüks otobüslerle yolcu taşınmasıyla ilgili bir süreç başladı. Bu süreçteki hatlardan buraya taşınacak yolcu kapasitesi günlük olarak 128 bin\" dedi.