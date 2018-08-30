(Görüntülü) İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA İstanbul Valisi Vasip Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü dolayısıyla tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği\'nde düzenlenen törende Vali Şahin\'e, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Törende sırasıyla kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, dini cemaat liderleri ve konsolosluk yetkilileri Vali Şahin\'e tebriklerini sundu.