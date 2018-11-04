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(Görüntülü) İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cipi görenler gözlerine inanamadı

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Yer İstanbul, D-100 Karayolu

04 Kasım 2018 13:07

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü\'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı. Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. DHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

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