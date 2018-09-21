(Görüntülü) İstanbul semalarındaki akrobasi gösterisi nefes kesti

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,DHA Türkiye\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST\'in ikinci gününde düzenlenen gösteriler nefes kesti. Türkiye\'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk\'ün Pitts tipi akrobasi uçağıyla İstanbul Yeni Havalimanı semalarında yaptığı gösteri ziyaretçileri büyüledi. Ali İsmet Öztürk\'ün gösterisi yaklaşık 30 dakika sürerken, heyecan dolu o anlar, başta havacılık fotoğrafçısı olan \'spotter\'lar ile festivale gelenler tarafından kaydedildi.