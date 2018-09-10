(Görüntülü) İSTANBUL ÖĞRENCİLER NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ÖZÇEKİM YAPTI

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) Bağcılar\'da istanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı narkotimler, uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bulunan Nene Hatun İlköğretim Okulu önünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotimlerce denetim yapıldı. Müdürlüğe bağlı motorize ekiplerin de görev aldığı denetimlere \"Eros\" isimli polis köpeği de eşlik etti. Eros\'a yoğun ilgi gösteren öğrencilerden bazıları aileleriyle birlikte özçekim yaptılar. Denetim sırasında okul önündeki caddede otomobiller ve sürücüleri üzerinde denetimler yapıldı. Araçların evrakları incelendi. Sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçti.