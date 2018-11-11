(Görüntülü) İstanbul Maratonu başladı

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU İstanbul,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl 40\'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu\'nun startı verildi.

Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve Vodafone Türkiye CEO\'su Colman Deegan verdi.

2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori kapsamına alınan İstanbul Maratonu\'nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün 300 metre gerisinden verildi.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K Maraton, 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuluyor.

İlk olarak 08.45\'te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00\'da 42K \'\'Maraton başladı. 09.15\'te 15K, 09.30\'da 10K, 09.45\'te ise Halk Koşusu start alacak.