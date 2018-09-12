(Görüntülü) İstanbul İtfaiyesi Dünya İtfaiye Oyunları'nda 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı

İSTANBUL, (DHA) -GÜNEY Kore’de 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyecinin katılımıyla düzenlenen 13’üncü Dünya İtfaiye Oyunları’nda İstanbul İtfaiyesi rüzgarı esti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ‘En İyi Gösteri ve Yürüyüş’ dalında altın madalyanın sahibi olurken, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya da kazandı. Dünyanın dört bir yanından en iyi itfaiyecilerin katıldığı Dünya İtfaiye Oyunları’nın 13’üncüsü Güney Kore’nin Chungju şehrinde gerçekleşti. 10-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen oyunlarda 61 ülkeden 7 bine yakın itfaiyeci dünyanın en iyisi olmak için yarıştı. TULUMBACILAR EN İYİ GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ KUPASINI ALDI 13’üncü Dünya İtfaiye Oyunları’na 33 kişilik ekiple katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, oyunların ilk iki gününe damga vurdu. Açılış seremonisi esnasında düzenlenen ‘En İyi Açılış Gösterisi ve Yürüyüş’ kategorisinde İstanbul İtfaiyesi’nin tulumbacılar kıyafeti ile yaptığı gösteri ve yürüyüş birinciliğe layık görüldü. Oyunlara katılan itfaiyeciler takım halinde toplam 33 altın madalya ve Muster Kupası’nın sahibi oldu. Hakan Kurçenli, ilk gün yapılan yarışmalarda ‘En iyi İtfaiye Aracı Sürücüsü’ dalında gümüş madalya kazandı. Yüzme branşında yapılan yarışlarda ise, Hüsnü Fil, 100 metre serbest yüzmede gümüş, 50 metre serbest yüzmede ise bronz madalyanın sahibi oldu. 4x50 metre serbest yüzme yarışında ise Ferhat Çömlekçioğlu, Nurettin Ünal Süleyman Habib Katmer ve Hüsnü Fil, 4 gümüş madalya elde etti. İKİNCİ GÜN MADALYA YAĞMURU İkinci gün yarışlarında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Powerlifting kategorisinde 67,5 kilodaki Şükrü Akyıldız kaldırdığı 350 kilo ve 82 kilodaki Selçuk Kutluer kaldırdığı toplam 465 kilo ile altın madalya kazandı. 67,5 kilodaki Mustafa Yıldız kaldırdığı 300 kilo ve 75 kilodaki Barbaros Baran 410 kg ile gümüş madalyanın sahibi oldu. 67,5 kilodaki Hamdi Akyıldız 290 kg, 75 kilodaki Nurettin Ertekin 405 kilo ve 90 kilodaki Erman Kendibaşına kaldırdığı toplam 480 kilo ile bronz madalyayı boyunlarına taktı. Bodybuilding (Vücut Geliştirme) kategorisinde ise 90 kilodaki Erman Kendibaşına bronz madalyanın sahibi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ilk iki gün sonunda topladığı 1 kupa, 2 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile Dünya İtfaiye Oyunları’nın en başarılı takımı oldu.