(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'nda yolcuların pasaportta bekleme süreleri kısalacak

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı\'nda kurulan 228 pasaport kontrol noktasında toplam 750 pasaport polisinin görev yapması bekleniyor. Pasaport noktalarının tam kapasite ile çalışması ile birlikte yolcuların pasaport kontrolünde bekleme süreleri de kısalacak.





Bütün fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak dünyanın tek çatı altında yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı\'nda ilk ticari uçuş 31 Ekim tarihinde Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferilerine başlamıştı. Havalimanından ayrıca THY iç hatlarda İzmir, Ankara, Antalya, dış hatlarda ise Ercan uçuşlarını gerçekleştiriyor. Dizaynı ve büyüklüğü ile adından söz ettirmeye devam eden İstanbul Havalimanı\'nda yolcu konforu en üst seviyede sağlandı.





750 PASAPORT POLİSİ ÇALIŞACAK







Yolcuların pasaport kuyruklarında bekleme süresini azaltmak için her türlü kolaylığı sağlayan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, pasaport kontrol noktalarını büyük bir alan içerisinde tutuyor. Havalimanında dış hatlar geliş ve gidiş katı olmak üzere toplam 228 adet pasaport kontrol noktası bulunuyor. Pasaport kontrol noktalarında ayrıca hızlı geçiş ve engelli yolcular için de ayrı bir pasaport kontrol noktası belirlenmiş. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 150 havayolu şirketine 350\'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayacağı planlanan havalimanında 3 vardiya eşliğinde 750 pasaport polisi görev yapacak.





35 PASAPORT POLİSİ GÖREVE BAŞLADI







İstanbul Havalimanı\'ndan dış hatlarda Ercan seferlerine 8 Kasım itibariyle Azerbaycan\'ın başkenti Bakü seferlerine de eklenecek. Bu bağlamda yolcuların daha çabuk kısa sürede kontrol noktasından geçmeleri için polis, 25 pasaport kontrol noktasını aktif hale getirdi. İki aylık süreçte havalimanında 35\'i pasaport polisi olmak üzere toplam 310 polis görev yapacak.