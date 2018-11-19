(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu

-ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLERE VE ENGELLİLERE ÜCRETSİZ Gökhan Artan /İSTANBUL, (DHA) Resmi açılışı 29 Ekim\'de yapılan İstanbul Havalimanı’nda 2 ay süresince otoparktan ücret alınmayacak.Havalimanında otopark ücretleri ile kimlerden ücret alınmayacağı da belli oldu. İstanbul Havalimanı için belirlenen 2018 yılı ücret tarifesine göre engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı veya bulunduğu araçlardan(her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.31 Ekim\'de THY’nin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü’ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018\'e kadar) ücretsiz yapılmıştı.2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.