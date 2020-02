(Görüntülü) İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Suç oranlarında yüzde 17'lik düşüş var

Gül KABA-Faruk KAHRAMAN/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKŞEHİRLERİN güvenlik sorunlarının tartışıldığı panelde konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, \" İstanbul\'da 400 kişiye 1 polis düşüyor. 2017 yılına göre suç oranlarında yüzde 17\'lik düşüş var\" dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Ulusal Güvenlik ve Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USAM) \'Metropol Güvenliği\' başlıklı panel düzenledi. Üniversitenin Florya kampüsü konferans salonunda düzenlenen panele İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. \"İSTANBUL\'DAKİ NÜFUS 28 MİLYONA TEKABÜL EDİYOR\" Panelde, büyükşehirlerdeki güvenlik sorunları ve çözüm yolları ele alındı. \'İstanbul\'un güvenlik sorunları ve çözüm yolları\' başlıklı sunum yapan Dr. Mustafa Çalışkan, \"15,5 milyon kayıtlı nüfusumuz. 600 bin kayıtlı Suriyelimiz ve 1,5 milyonun üzerinde de yabancı vatandaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nüfus hareketliliğini ölçen bir çalışma yaptı. İstanbul\'daki nüfus 28 milyona tekabül ediyor. 28 milyonluk bir hareketlilikten bahsediyoruz\" diye konuştu. \"DÜNYA İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA ÇOK UCUZ BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ\" İstanbul\'un dünya yaşam maliyeti sıralamasında 163\'üncü sırada olduğunu söyleyen Çalışkan, \"Araştırmaya göre, Hong Kong birinci sırada, Tokyo ikinci, Zürich üçüncü sırada yer alıyor. Dünya ile karşılaştırıldığında çok ucuz bir şehirde yaşıyoruz\" açıklamasında bulundu. SUÇ ORANLARINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 17,5 DÜŞÜŞ VAR Dünyanın en tehlikeli 50 şehrinin içerisinde İstanbul\'un olmadığına dikkat çeken Çalışkan, \"Müfettişler inceleme yaptı, geçen yıla göre suç oranlarında yüzde 17,5\'luk düşüş var. Suç saklamıyoruz, adliyedeki suç sayısı ve emniyetteki suç sayısı aynı. Aydınlatılan suç oranlarında ise yüzde 29\'luk artış var. Yaralama, yan kesicilik, hırsızlık suçlarında yabancılar daha çok yer alıyor. İstanbul\'daki işlenen önemli suçların yüzde 5.4\'ünü yabancılar işliyor. Yani, 300 cinayetin 44\'ünü yabancılar işlemiş. Suriyelerde suç işleme oranı daha düşük. Hırsızlık, gasp soygun gibi suçları Gürcistan\'dan gelip yapıyorlar ve yakalanıyorlar\" diye konuştu. İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU SIRALAMASINDA 20\'NCİ SIRADA Trafik yoğunluğunda İstanbul\'dan çok daha sıkıntılı ülkeler olduğunu belirten Çalışkan, \"Dünya trafik yoğunluğu sıralamasında 20\'nci sırada yer alıyoruz. Trafik problemini hepimiz yaşıyoruz. Ama bizden çok daha sıkıntılı Moskova, New York, Londra, Paris gibi şehirlerdeki trafik yoğunluğu ve sorunu bizlerden daha fazla\" ifadelerini kullandı. \"POLİS TEŞKİLATI EN GÜVENİLİR İKİNCİ KURUM\" \'Karakol\' kelimesinin toplum için güven verdiğini aktaran Çalışkan, \"Kanunda hala \'karakol\' olarak geçiyor. Ben de bu kelimenin yaşamasını istiyorum. Karakol toplumun her kesiminin bir şekilde sığındığı,yardım talep ettiği yer manasına geliyor. Şu anda güvenilirlik anketlerinde cumhurbaşkanlığı kurumundan sonra ikinci sırada polis teşkilatı geliyor. Bunu da teşkilatım adına övünerek söylüyorum.Türkiye şartlarında cumhurbaşkanlığından sonra ikinci sırayı almak kolay iş değil\" dedi. İSTANBUL\'DA 39 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR Çalışkan, \"New York\'ta 53 bin, Londra\'da 37 bin, Berlin\'de 17 bin, Brüksel\'de 5 bin, Bükreş\'te 10 bin, İstanbul\'da 39 bin polis görev yapıyor. New York\'ta 158 kişiye, Londra\'da 218 kişiye, Berlin\'de 210 kişiye, Brüksel\'de 227, Bükreş\'te 168, İstanbul\'da 400 kişiye 1 polis düşüyor\" dedi. İSTANBUL\'U DİĞER ÜLKE ŞEHİRLERİYLE KARŞILAŞTIRDI Cinayet rakamlarında İstanbul\'un geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyleyen Çalışkan, dünyanın önde gelen şehirleriyle İstanbul\'u kıyaslayarak şunları ifade etti: \"100 bin ortalama nüfusa göre İstanbul\'da 5.1 tecavüz olayı, Berlin\'de 105, 20 katı, Londra\'da 101, New York\'ta 17, Mexico City\'de 18, oluşturulan algıyla sanki çok daha fazla gözüküyor. İşlenen cinayet rakamlarında bu yıl daha iyi durumdayız. 2017 yılında 100 bin ortalama nüfusa düşen cinayet oranı 2.6, Brüksel\'de 3.8, Berlin\'de 2.5, Londra\'da biraz düşük 1.7, New York\'ta 3.4, Mexico City\'de 14,5. Kişiye karşı işlenen suçlar, İstanbul 216, Brüksel 144, Berlin 1195, New York 1208. Nitelikli darp, İstanbul\'da 230, Brüksel 234, Berlin 292, Londra 682, New York 349, Mexico City\'de 224. Gasp ve soygun rakamları, İstanbul\'da 100 bin kişiye düşen oran 15, Brüksel 240, Berlin 52, Londra 422, New York 163, Mexico City\'de 304.\"