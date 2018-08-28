(Görüntülü) İstanbul Büyükşehir voleybolda sezonu açtı (4)

Celalettin Deniztoker: \'\'Senelerdir başarı elde eden kulübümüz aynı motivasyonla devam edecektir\'\' Mehmet Akif Üstündağ: \'\'İBB bu sene yerli ve milli sloganıyla oynama kararı aldı\'\' Mustafa Demir: \'\' Yerli ve milli sporcularımızı gördükçe de gururumuz ve heyecanımız artıyor\'\' Mevlüt Uysal: \'\'İmkan sunulunca başarı da beraberinde geliyor\'\' \"Yabancı oynatmadan şampiyon olursak asıl başarı o olur\" \"Başarılı sporcuların isimleri salonlara verilebilir\" \"Tesisler yapıp, imkanlar sunacağız\" \"Birliktelikle sporda çok şeyi değiştiririz\" Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) - Efeler Voleybol Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon açılışını gerçekleştirdi. Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi\'nde düzenlenen sezon açılışına; AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, teknik ekip, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. CELALETTİN DENİZTOKER: \'\'SENELERDİR BAŞARI ELDE EDEN KULÜBÜMÜZ AYNI MOTİVASYONLA DEVAM EDECEKTİR\'\' Yeni sezonun voleybol camiasına hayırlı olmasını dileyen İBB Spor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, yaptığı açılış konuşmasında şunları ifada etti: \'\'Voleybol sporunda senelerdir başarı elde eden kulübümüz aynı motivasyonla devam edecektir. Bizi bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmayan İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Voleybol takımımıza bu yıl başarılar diliyorum.\'\' MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: \'\'İBB BU SENE YERLİ VE MİLLİ SLOGANIYLA OYNAMA KARARI ALDI\'\' Bir zamanlar tesis fakiri olunduğunu dile getiren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, günümüzde tesis anlamında zenginlik yaşandığını dile getirdi. Üstündağ, \'\'Başta Sayın Cumhurbaşkanımız tesisler konusunda bize destekler veriyor. Son derece memnuniyetimizi ve desteğinden dolayı teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. İBB, Türk voleyboluna ekol olmuş önemli başarılara imza atmış çok önemli gençler yetiştirmiş ve voleybola çok önemli sporcular kazandırmıştır. Geçen yıl 1 yabancıyla Efeler Ligi\'nde devam eden, kadroya giremediği zaman pilot takım uygulamasıyla model olan İBB, bu sene de milli ve yerli sloganıyla hiç yabancısız sadece milli takımlarda olan ve Türkiye\'de oynamış ve oynayacak sporcularla Efeler Ligi\'nde ve Şampiyonlar Ligi\'nde oynama kararı aldı. İBB Spor Kulübü Başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum. Bugün İBB yabancı oyuncu tartışma konusundan çıkmış durumda. Bugün Avrupa Ligi\'nde 3\'üncü olan milli takımın 4 oyuncusu İBB Spor\'da oynuyor. Bu da milli takım adına gurur vericidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tesislerimizi Türk sporumuza kazandıran herkese teşekkür ediyorum. 2018 - 2019 Efeler Ligi\'nin açılış liginin tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\'\'diye konuştu. MUSTAFA DEMİR: \'\' YERLİ VE MİLLİ SPORCULARIMIZI GÖRDÜKÇE DE GURURUMUZ VE HEYECANIMIZ ARTIYOR\'\' Eski bir voleybolcu olduğunu hatırlatan ve Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi gibi salonları gördükçe mutluluk yaşadığını dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, \'\'Lisede biz beton zeminler üzerinde voleybol oynardık. Beton zeminlerde yer yer çukur olduğu için öbek öbek su altında kalan salonlarımızı önce temizler sonra voleybol oynardık. O günlerle karşılaştırdığımızda ülkemizin muazzam salonlarla kazandırıldığını görüyoruz. Yerli ve milli sporcularımızı gördükçe de gururumuz ve heyecanımız artıyor. Başta sporcu olan Cumhurbaşkanımız olmak üzere spora ve sporcuya emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. Sporcularımıza da bundan sonra başarılar diliyorum hayırlı uğurlu olsun\'\' dedi. MEVLÜT UYSAL: \'\'İMKAN SUNULUNCA BAŞARI DA BERABERİNDE GELİYOR\'\' Dünyada en fazla lisanslı sporcuya sahip olduklarını belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bugün bu salonda sezon açılışımızı yapıyoruz. Bu açılışımız bu sezon inşallah ülkemiz adına, sporcularımız adına, gençlerimiz adına, güzel bir şekilde centilmence gençlere örnek olacak şekilde geçer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübümüz şu anda en fazla lisanslı sporcusu olan kulüp. Şu anda gençlere en fazla imkan sağlayan, en fazla yatırım yapan kulüp. Gerçekten baktığımız zaman şu anda lisanslı sporcu olarak 4 bin 500\'ün üzerinde. Bunun içerisinde izcileri dahil ettiğimiz zaman 40 binin üzerinde lisanslı sporcu oluyor ki gerçekten baktığımız zaman bir kulüp adına Türkiye\'de en büyüğüz. Dünyada da bakıldığı zaman en fazla lisanslı sporcuya sahip olan kulübüz. Ben yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında bir sporcu olarak bu kulübün temellerini attı, gençlere örnek olsun dedi ve bunu başardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemde başlatmış olduğu spora, sporcuya, spor tesislerine yatırım aynı şekilde devam ediyor. Tesisleşme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, hükümetimize şükran borçluyuz. Ben o günden itibaren kulüpte gerçekten gençlere çocuklarımıza spor adına bu imkanı sağlayan kulübümüze teşekkür ediyorum. Bir hedef konuldu. Bu hedef başarıdan önce gençlerimize imkan sağlamak. O imkan sunulunca başarı da beraberinde geliyor\" ifadelerini kullandı. \"YABANCI OYNATMADAN ŞAMPİYON OLURSAK ASIL BAŞARI O OLUR\" İBB Voleybol Takımı\'nın ligde yabancı oyuncu olmadan mücadele edeceğine dikkati çeken Mevlüt Uysal, \"TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da söyledi. Voleybol liginde yabancı sporcusu olmayan tek kulübüz. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Tabii yabancı sporcusu olmayan tek takım olmakla birlikte, hiç yabancı oyuncu oynatmadan şampiyon olursak asıl o zaman başarı geldi demektir. Eğer bunu başarırsak inanıyorum ki Türkiye\'de spor adına birçok şey değişmiş olur. Yeni sezon çalışmalarını Hidayet Türkoğlu Spor Salonu\'nda yapacağız. Daha önce Ümraniye\'de Haldun Alagaş Spor Salonu\'ndaydık\" şeklinde konuştu. \"BAŞARILI SPORCULARIN İSİMLERİ SALONLARA VERİLEBİLİR\" Başarılı sporcuların isimlerinin spor salonlarına verildiğini belirten Uysal, \"Takımımız hiç yabancı oyuncu oynatmadan şampiyon olursa voleybolda da salonlara isimleri verilebilir. Hidayet Türkoğlu da başarılı olmuş bir sporcu. Başarı bir sporcunun ismi her zaman verilmiştir. Eğer bu başarı olursa yeni dönemde o zaman biz gerçekten voleybol adına bir başarı var. O başarıyı tescilleme adına o başarıyı gençlerimize aktarma adına yabancı olmadan da bunu ortaya koyabilme adına bir mücadele var. İnşallah bunu şampiyonlukla da taçlandırırız\" dedi. \"TESİSLER YAPIP, İMKANLAR SUNACAĞIZ\" Gençleri spora teşvik etmek için tesisler yapıp, spor yapılması adına imkanlar sunulacağını söyleyen Mevlüt Uysal, \"Şu anda gençlerimiz, halkımız arasında voleybol sporu diğerlerine göre çok popüler olmasa bile başarının ardından popüler hale gelmiş olur. İBB Spor kulübümüze takımdaki oyunculara çok iş düşüyor. Başarı önemli ama aramızda gençlerimiz, çocuklarımız var sizleri örnek alacak. Bu konuda sizlerden beklentimiz var. Biz İBB olarak gençlerimizin önünü açarken onları sporla buluşturalım, sporla kaynaştıralım, ısındıralım derken tesisler yapacağız, imkan sunacağız, oyuncularımız da onlara örnek olacak\" diye konuştu. \"BİRLİKTELİKLE SPORDA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİRİZ\" Sporda birçok şeyin beraberlikle değişebileceğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, \"Bu birliktelik ve beraber çalışma ortaya koyabilirsek sporda çok şeyi değiştiririz. Bugün bu açılışımız inşallah bunlara vesile olur. Spor adına güzel şeyler yapılıyor. Daha güzeli yapılmaya devam edilecek. Yerli ve milli dediğimiz, dövize ihtiyacımız kalmasın dediğimiz bu günlerde hiç yabancı oynatmadan başarı kazanmak önemli. Ben başkanı, yöneticileri tebrik ediyorum. Oyunculara başarılan diliyorum\" ifadelerini kullandı. Efeler Ligi\'nde yeni sezonun hayırlı olmasını temenni eden Uysal, \"Gençlere diyorum ki gelecekte daha fazla başarılı sporcu çıkması adına onlara iş düşüyor. Onlara başarılar diliyorum. 2018-19 Efeler Ligi sezonunun hayırlı, centilmence, sportmence bir havada geçmesini diliyorum. Kulübümüze de şampiyonluk temenni ediyorum. Şampiyon olacağınız sözünü verdiğinizi de düşünüyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından sporcuların imzaladığı 34 numaralı forma İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'a hediye edildi. Topluca çekilen fotoğrafın ardından ise sezon açılışı kesilen pasta ile kutlandı. Öte yandan İBB Spor Kulübü Voleybol Takımı, sezon açılışını gösteri maçı yaparak gerçekleştirdi.