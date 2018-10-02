(Görüntülü) İstanbul BŞB, Semih Erden ile sözleşme imzaladı

Celalattin Deniztoker Semih gençlere örnek bir isim

Semih Erden Burada olduğum için mutluyum

Buse Nur ARSLANOĞLU - Fatih UZUNER İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Semih Erden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Cebeci Spor Salonu\'nda düzenlenen imza törenine İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Celalettin Deniztoker, genel sekreter Hakan Şahin, başkan vekili Enver Yılmaz ve Semih Erden katıldı.

Tecrübeli basketbolcuyu takımlarına kattıkları için mutlu olduğunu belirten başkan Celalettin Deniztoker, Bugün Türk basketbolunun yetiştirdiği büyük bir değer olan Semih kardeşimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesporumuza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Semih\'e de bizi kırmayarak takımımıza katıldığı için teşekkür ederim. Gençlerimize de örnek olan bir isim Semih dedi.

Yabancı sayısını dörde indirdiklerini de belirten Deniztoker, Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda voleybol takımımızı yaptık. Bu sene de yabancı sayımızı 4\'e indirdik. Zamanla daha da düşürmek istiyoruz. Semih de bir müjde, haberci olarak takımımıza katıldı bu anlamda. Hem bize yardımcı olacak hem de Türk sporuna. Semih kardeşimiz Türk gençliğine örnek ve yardımcı olmak için fedakarlıklar yaptı açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Hakan Şahin, tecrübeli basketbolcunun yaptığı sözleşmede manevi değerlerin ön plana çıktığını vurgulayarak, Erden\'in Türk basketbolu için fedakarlık yaptığını vurguladı.

ERDEN BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Erden, kulüp yetkililerine de samimiyetleri için teşekkür etti. Erden, Burada olmaktan çok mutluyum. Samimiyetiniz için teşekkür ederim. Milli takımdan sonra burada olmak çok önemli. Burada oynamaktan dolayı hem keyif alacağım hem de çok heyecanlıyım dedi.

Altyapıda yetişen sporculara da tecrübelerini aktarmak istediğini söyleyen milli basketbolcu, Buradaki misyonum basketbolu en iyi şekilde oynayıp takıma katkı vermek. Ben bir birey olarak alttan gelen sporculara da yardımcı olmak, ağabeylik yapmak istiyorum. Tecrübelerimi en iyi şekilde aktarmak istiyorum. Uzun vadeli bir sözleşme ve birliktelik olur umarım açıklamasında bulundu.

Taraftarlarla birlikte güzel bir atmosfer yakalamak istediklerini söyleyen Erden, sözlerini şu şekilde noktaladı Salon çok güzel, ilk geldiğimde de söylemiştim. Müthiş bir salona sahibiz. İlk girdiğim günden itibaren çok beğendim. Avrupa\'nın sayılı salonlarından. İnşallah burayı iyice ısıtıp taraftarımızla güzel bir atmosfer yakalarız.