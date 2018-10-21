(Görüntülü) İstanbul Barosu'nda başkanlık yarışı: Oylar sayılıyor...

Özden ATİK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Barosu Başkanlığı seçimi için Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı. 41 bin 462 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri için kurulan 105 sandık tek tek açıldı. Sandık başında görevliler, zarfları açarak oyları sayıyor. Kongre merkezi içinde kurulan ekran sayesinde sayılan oyların kaçının hangi adaya gittiği görülüyor. Adayların ve seçmen avukatların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Oy sayımı tamamlandıktan sonra İstanbul Barosu\'nun yeni başkanı belli olacak.





10 ADAY YARIŞIYOR



Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu\'ndan Mehmet Durakoğlu, Özgürlükçü Hukukçular Platformu\'ndan Eren Keskin, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu\'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hareketi\'nden Başar Yaltı, Avukat Hakları Grubu\'ndan Gökhan Ahi, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi\'nden Talat Canbolat, Milliyetçi Avukatlar Grubu\'ndan Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu\'ndan Cem Kaya Karatün ile bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.