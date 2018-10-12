(Görüntülü) İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DE KARISINA KURŞUN YAĞDIRAN KİŞİ YAKALANDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Küçükçekmece\'de geçtiğimiz günlerde eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdıran koca yakalandı. Olay geçtiğimiz günlerde Atakent Mahallesi\'nde yaşanmıştı.İddiya göre bir süredir eşiyle sorunlar yaşayan M.Y eşi Z.Y.\'ye oturduğu sitenin kapısının önünde silahlı saldırıda bulunmuş ve olay yerinden kaçmıştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri M.Y\'nin Esenyurt\'ta olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet\'ten çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren M.Y. basın mensuplarının \'neden vurdunuz\' sorusuna ise \"Onlar bilir\" diye yanıt verdi. Bacaklarından vurulan kadının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.