(Görüntülü) Ispanak tarlada kaldı

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Foça ilçesinde, çiftçiler ıspanağı maliyetine bile satamadıklarını belirtip, toplamıyor. Tarlalarda kalan yüzlerce dönüm ıspanak, çürümeye terk edildi. Foça\'nın kırsal Gerenköy Mahallesi\'nde ıspanak üreticileri dertli. Toplam 1000 dönüm arazide ıspanak yetiştiren üreticiler, gübre, ilaç, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Ürünlerine maliyetine bile alıcı bulamayan üreticiler, soğan fiyatlarında yaşanan arttışın, böyle giderse önümüzdeki yıl ıspanak ve diğer ürünlerde de yaşanacağını ileri sürdü. Gerenköy Mahallesi\'ndeki 90 dönüm tarlasında ıspanak yetiştiren Mustafa Kahraman, bu yıl ürünün bol ve kalite olduğunu belirtip, Çiftçi ekiyor, bakımını yapıyor, büyütüyor. Dönümüne en az 1300 lira para harcıyor ama ürünü tarlada kalıyor. Devlet, \'pahalandı\' diye soğan, patates depolarını basıyor ama çiftçinin elinde kalan ürün için hiç kimse bir çare bulmuyor. Seneye ıspanak ekimi de olmayınca, otomatik olarak pahalılaşacak. Üretimde dengesizlikle fiyatlar tavan yapacak. 90 dönümlük tarlamda ıspanak yetiştirmek için 110-120 bin lira gibi bir para harcadım. Tohumu gübresi, ilacı, sulaması, mazotu, işçiliği var. Ama şu an bu ürünü toplamadan, tarlamı süreceğim. Bu durumda çiftçi ne yapsın Seneye ekmeyecek. Şu an tarlamdaki ıspanak bir hafta içinde toplanıp satılmazsa kendiliğinden çürüyecek. Piyasada ıspanak azalınca fiyatlar 8-10 liraları görecek. Devlet depoları mı, marketleri mi nereyi basar bilemeyiz ama, sonrasında ıspanak bulamayız. Tüccar yok pahasına almak istiyor. Dönümüne 1300 lira masraf edilen ürüne 200 ile 300 lira arasında fiyat teklif ediyor. Üstelik parayı da vermiyor. \'Ürünü, satayım ondan sonra parasını vereyim\' diyor. Devletin bunlara bir çözüm bulması lazım dedi. Bir diğer ıspanak üreticisi İlhami Gülay da devlet desteklerinin maliyetler karşısında çok zayıf kaldığını belirtip, gübrede, mazotta, tohumda yüzde 70\'lere varan artışlar yapıldıktan sonra yüzde 10 gibi indirimle adeta kandırılmaya çalışıldıklarını söyledi. Gülay, Çiftçinin ekim yapması artık risk. Cebinden çıkan paranın geri dönüp, dönmeyeceği belli değil. Her üründe bu aynı. Maliyetler çok yüksek. Nisan ayında 20 kiloluk bir çuval gübre 50 lirayken 110 liraya çıkmış. Mazot desteği dönümde 6 lira. Bir litre mazot 6 lira. Bu destek yok anlamına geliyor. Köylü bu destekle tarlasına gidip gelemiyor. Üretici olarak son 20 yılın en büyük faciasını yaşıyoruz. Tarım çok kötü durumda. Bu işi yürütecek durumumuz kalmadı diye konuştu.