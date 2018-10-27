(Görüntülü) İsmet İnönü'nün sesi müze evinde yankılanıyor

Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde restorasyonu tamamlanıp doğum günü olan 24 Eylül\'de açılışı yapılan İsmet İnönü Evi Müzesi\'nde ziyaretçiler 2\'nci Cumhurbaşkanının, Cumhuriyet’in 10\'uncu yılında Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı kendi sesinden dinleme şansı buluyor. Daha önce hiç görülmemiş belge ve fotoğrafların da bulunduğu müze, bilinen yanlışları aydınlatarak da tarihe ışık tutuyor. Konak\'taki İsmet İnönü Evi Müzesi, interaktif tasarımıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçiler, eski bir radyonun düğmesini çevirerek, Cumhuriyet’in 10\'uncu yılında İsmet İnönü’nün Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmayı kendi sesinden dinlemenin heyecanını yaşıyor. Müzede İsmet Paşa’nın şahsı, ailesi ve Cumhuriyet dönemi ile ilgili yanlış bilinenler, sergilenen belge ve fotoğraflarla açıklığa kavuşturuluyor. Müzede sergilenen pano metinler, Konak Belediyesi tarafından kitap olarak da basılacak. YAŞAYAN MÜZE İsmet İnönü Evi Müzesi’nin küratörlüğünü yapan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Berber, yaşayan müze anlayışının sürdürülebilmesi için ziyaretçi katılımının şart olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: \"İsmet İnönü\'nün Cumhuriyet’in 10\'uncu yılı sebebiyle yaptığı konuşmadan 3 dakikalık bir bölümü ziyaretçilere dinletiyoruz. Ziyaretçi düğmeye elini atıp kendisi çevirdiğinde çok daha etkili oluyor. Bunun yanı sıra ziyaretçiler, dokunmatik ekranlarda ilgili metinlere ulaşma fırsatı buluyor. Bir diğer interaktif uygulama ise ziyaretçilerin İnönü ile ilgili soruları yanıtladığı panolar. Hem yerli, hem yabancı ziyaretçiler, İnönü ile ilgili sorulan soruları panoda bulunan kağıda yazarak yanıtlayabiliyor. Ziyaretçiler daha çok \'Sizce İsmet İnönü, Türkiye ve Türk milleti için neden değerli bir kişiliktir\' sorusuna yanıt veriyor.\" \'ATATÜRK İLE DOSTLUĞUNUN KANITI ÇOK SAYIDA BELGE VAR\' Prof. Dr. Engin Berber, bir dönem iç siyasetin de gündemine gelen İsmet İnönü\'nün Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra, kendisinin cumhurbaşkanı olmasıyla paraların üzerinden Atatürk’ün resmini kaldırdığıyla ilgili iddiayı hatırlatarak, \"Bu tartışmanın anlamsızlığıyla ilgili bir pano hazırlandı. Yasa öyle gerektirdiği için, İsmet Paşa figürü değişik emisyonlardaki paraların üzerine basılmıştır. Bu pano ile bir yanlış düzeltiliyor. Özellikle İnönü ailesi, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün arasının bozulduğu ve birbirleri ile küs öldüğü iddialarının doğru olmadığının kanıtlanması için bu konudaki çeşitli belgelerin müzede sergilenmesini talep etti. Bu yüzden Atatürk ve İnönü arasındaki arkadaşlığın boyutunun sergilendiği çok sayıda pano var\" diye konuştu.