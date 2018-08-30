(Görüntülü) İşlemleri yetiştirilmedi, diye 24 yolcu uçağa bindirilmedi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Nuri Demirağ Havalimanı\'nda, hava yolu şirketinin İstanbul seferi için bilet alan 24 yolcu, işlemleri yetişmediği gerekçesiyle uçağa alınmadı. Personel yetersizliğinden şikayet eden yolcular, uçağın kendileri alınmadan kalkış yapmasına tepki gösterdi.



Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'ndan saat 08.20\'de hava yolu şirketinin 2751 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşu için bilet ayırtan yolcular, check-in işlemlerini yaptırabilmek için alana gelerek, sıra beklemeye başladı. Havalimanındaki 2 personel, iddiaya göre, yolcuların işlemlerini yapmakta yetersiz kalınca sıra uzadı. Saat 08.00\'de sistemin kapanması üzerine 24 yolcunun işlemi gerçekleştirilemedi. Hareket saati olan 08.20\'de ise check-in işlemleri henüz bitmeyen yolcular beklenmezken, uçak kalkış yaptı. Havalimanında kalan 24 yolcu, duruma isyan etti. Aralarında yurt dışı aktarmalı biletleri de bulunan yolcular, tepkilerini dile getirdi. Bazı kişiler, terminale giderek, İstanbul\'a otobüs bileti alırken, bazıları da biletini sonraki günlere aktardı.



\'YOĞUNLUKTAN PERSONEL YETİŞTİREMEDİ, UÇAK BEKLEMEDEN GİTTİ\'



Yolculardan Ahmet Akgül (30), Fransa\'ya aktarmalı gideceğini; ancak uçağa alınmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi. Akgül \"Saat 08.20 uçağı ile İstanbul\'a gidip, İstanbul\'dan 11.45\'te Basel Mulhouse’a gidecektim. Geldiğimizde burada yaşayan çok büyük bir yoğunluk vardı ve bizimle ilgilenen personel sadece 2 kişiydi. Bu yoğunluktan ötürü personel yetiştiremedi. 24 yolcuyu beklemeden uçak gitti. Personel sayısının yetersizliğinden dolayı ve kaptanın sıra bitmemesine rağmen gitmesinden dolayı biz burada mağdur olduk. Şimdi ne bizim burada otel masrafımız karşılandı ne başka bir yere gideceksek yolculuk masraflarımız karşılanıyor. Ayrıca buradakilerin çoğunluğu gurbetçi, yarın işe başlayacaklar var, iş adamları var. Hepsi mağdur oldu. Koskoca havaalanını yapmışlar, içinde bilgisayar yok. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Ayrıca bu olayların burada ilk kez yaşanmadığını da öğrendim. Bu kadar kişi mağdur oldu, söylenen tek şey \'Biletinizi iade edeceğiz ya da değiştireceğiz\'. Bugün İstanbul\'a başka uçak yokmuş. Bazılarının uçuşları 3 gün sonrasına\" diye konuştu.



\'TATİLİ BURNUMUZDAN GETİRİYORLAR\'



Fransa\'nın Colmar şehrine gitmek üzere havalimanına gelen Yavuz Yıldız (35) ise \"Bizler gurbetçiyiz. 1 sene çalışıp, burada izin yapmaya geliyoruz. Tatili burnumuzdan getiriyorlar. O kadar çalış, eziyet çek, havaalanına gel adam uçağa almıyor. Bu nasıl iş, anlamadık. Oradaki işimizden de kaldık. Cumartesi günü işe başlamam gerekiyordu, şimdi ne zaman gideceğim belli değil; bilet arıyorlar. Buradan Basel\'e uçacaktım. Fransa\'nın Lyon şehrine gönderiyorlar. 4 saatlik uzak yola gönderiyorlar, onu kim karşılayacak onu bilmiyorum\" dedi.



\'BİLETİMİZİ PAZAR GÜNÜNE AYARLADILAR\'



3 çocuğu ve eşiyle birlikte havalimanında kalan yolculardan Nurettin Çetin de kalkıştan 1,5 saat önce havalimanında olmasına rağmen uçağa alınmadığını öne sürerek, şunları kaydetti:



\"Ailemle İtalya\'ya gidecektik. Zamanında gelmemize rağmen bu mağduriyeti yaşadık. Şu anda 2- 3 gün burada kalacağız. Bize ne otel ne kalacak bir yer sunulmadı. Biz tekrar köye gideceğiz, bekleyeceğiz. Tekrar bir mağduriyet olmazsa pazar günü İtalya\'ya gideceğiz. Uçağımız 08.20’deydi, biz buraya 07.00\'da geldik. Herhangi bir açıklama da yapmadılar. Biletimizi yenilediler, pazar gününe ayarladılar. Bütün işlerimiz alt üst oldu\" diye konuştu.



Öte yandan hava yolu şriketi görevlileri, konuyla ilgili açıklama yapmadı.