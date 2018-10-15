(Görüntülü) İslam dünyasındaki sorunlar İZÜ'de ele alınıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSLAM dünyasındaki sorunlar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) \"Uluslararası Müslüman Ümmet\" Konferansı ile masaya yatırılıyor. İZÜ\'nün İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından dün başlatılan \"Müslüman Toplumların Fay Hatları: Mezhepçilik, Laiklik, Milliyetçilik ve Sömürgecilik ile Mücadele\" konulu konferans 16 Ekim\'e kadar devam edecek. Konferans kapsamında farklı ülkelerden 20\'den fazla akademisyen bir araya gelirken Prof. Dr. Joseph Massad (Columbia University) ve Prof. Dr. Farid Esack (University of Johannesburg) da katılımcılar arasında yer aldı. Katılımcıların \"İslam dünyasında çatışmalara yol açan, mezhepçilik, laiklik, milliyetçilik, sömürgecilik ve dinin toplumdaki yeri\" konularını ele alacakları panellerde üç gün boyunca dört farklı tema tartışılacak. Konferans hakkında bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, \"İslam ümmetinin geleceği konusunu milliyetçilik, emperyalizm, yeni sömürgecilik olmak üzere bütün bu konuları dünyanın en iyi üniversitelerinden alanında yetkin akademisyenlerle, ülkemizin, başta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nin akademisyenleri üç gün boyunca burada İslam dünyasının, belki de dünyanın geleceğini her yönü ile tartışacağız. Öğrencilerimiz ve hocalarımızı buluşturacağız. Ülkemiz, bölgemiz ve dünyada birçok sorunlar var. \'Bu sorunlara akademinin katkıları neler olabilir\' gibi konuları konuşacağız\" dedi. \"DÜNYANIN BÜYÜK GÜÇLERİ SORUNLARA GÖZ YUMMAMALI\" \"Bu tür konferansların sonunda bir bildiri yayınlıyoruz. Daha sonrasında dünyada bir işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz\" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Mehmet Bulut, \"Buradaki akademik kişiler bulundukları ülkelerdeki yöneticilerine hem fikirleri hem de dile getirdikleri önerileri ile mutlaka etki edecekler. Biz inanıyoruz ki halkın vicdanını seslendiren ve doğruları söyleyen bu akademisyenler, eninde sonunda yöneticiler tarafından dikkate alınacaktır. Hem dijital medya üzerindeki değişik platformlarda bu çalışmaları yönetiyoruz, hem yayınlayacağımız bildiri ile üç gün boyunca burada oluşacak sonuçların yöneticilere yansıtılacağını umuyorum. Dünyanın büyük güçlerinin yöneticileri de buradan ortaya çıkan fikirlere, çözüm önerilerine gözlerini ve gönüllerini açacaklarını düşünüyorum\" ifadelerini kaydetti. ARAP SİYASETİNİN GEÇMİŞİ VE ŞİMDİKİ ZAMANI KARŞILAŞTIRILACAK Kolombiya Üniversite\'sinden Prof. Dr. Joseph Massad ise konuşmalarında Arap siyasetinin 1945-1980 dönemi ile 80 sonrasını karşılaştıracağını ifade etti. \"Eskiden Arap dünyasında ulusal kurtuluş denen ve 1945\'ten 1980\'lere kadar olan dönemdeki entelektüel ve kültürel üretim ile 1980 sonrasında gelen liberal rejimlerdeki üretim arasındaki kontrasta değineceğim\" diyen Prof. Dr. Joseph Massad şunları söyledi: \"45-80 dönemindeki siyasetin konusu daha çok ekonomik gelişme yani gelir düzeyi eşitliği, ücretsiz eğitim ve sağlık iken, günümüzde bu siyasi politikaların öne çıktığını görmekteyiz. Arap dünyasındaki bu değişim hem seküler libarelleri hem de İslamist liberaller üzerinde etkileri oldu. İki grubun siyasi temsil gibi siyasi demokrasi konularında birleştiklerini görsek de Batı Filistin, Cezayir, Mısır ve Tunus\'ta seküler liberallerin siyasi politikara İslamist libarellerden daha bağlı olduğunu gördük.\"