(Görüntülü) İslahiye'de yağışlarla Tahtakörü Barajı doldu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Tahta köprü Barajı, yağışlarla son 50 yılın en yüksek doluluk oranını yakalayarak 180 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. İslahiye\'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Yesemek, Şahmaran, Ağalarobası ve Filli Tepe mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Amik Ovası\'nı sulayan Tahtaköprü baraj aynı zamanda göçmen kuşların en önemli göç yolu üzerinde bulunmasıyla da 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapıyor. Barajda yıllık 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesi ile daha fazla arazı sulamak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan yükselme çalışması nedeniyle su seviyesi gözle görülür şekilde düşmesiyle birlikte balık ölümleriyle tedirgin yaşanmıştı. Son iki ayda mekkâreye 532 kilogram yağışın düşmesi, Karasu çayı, kılavuzlu barajında gelen suyla birlikte Amik Ovası\'nı sulayan Tahtaköprü Barajı son 50 yılın en yüksek su seviyesini yakalayarak 180 milyon metreküp kapasiteye ulaşınca kapak açıldı. İlçeye son iki ayda metrekareye 532 kilogram yağışın düştüğünü belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Yağışların çok aşırı olması sebebiyle, Tahtaköprü barajımızda doluluk oranı olması gereken 180 milyon metreküpü bulmuştur. Doluluk oranı nedeniyle barajın kapakları açıldı. Bu açılımdan dolayı Amik ovasında bir takım taşkınlarla su baskınları oluşmasına sebep oldu. Tabi 50 yılın en büyük doluluk oranını son iki ayda metrekareye 532 kilogramı yağışın düşmesi, kılavuzlu barajı için açılan tünelle birlikte emel gölünde biriken suların, karasu yatağıyla baraja ulaşmasıyla Tahtaköprü barajında yüzde yüz oranında doluluk yaşanmaktadır dedi.