(Görüntülü) İslahiye'de, nar ekşisi mesaisi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, hasadı tamamlanan narlar şimdi ekşiye dönüştürülüyor. İdilli, Kayabaşı, Hasanlök, Tandır, Yağızlar ve Değirmencik başta olmak üzere 15 mahallede 1735 dekar alanda üretimi yapılan yılda yaklaşık 4 bin ton rekolteye sahip narın hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan ve taze meyve olarak tüketiminin yanında özellikle ekşi cinsi olan Hicaz Narı ekşi yapımı için ayrılır. Ekşi yapılmak üzere ayrılan narlar üreticinin evlerinde önce ikiye ayrılan, tek tek tahta sopalarla taneleri çıkartılıyor. Nar taneleri çuval içerisinde ezerek suyu çıkartıldıktan sonra odun ateşinde yaklaşık 6 saat koyulaşana kadar kaynatılıyor. Soğumaya bırakılan nar ekşisi ardında şişelere konuyor. İlçede yaklaşık 6 ton yapılan nar ekşisi Türkiye\'nin değişik illerine satılıyor. Değirmencik Mahallesinde her yıl 500 kilo nar ekşisi yapan Selvi Korkut, Tamamen doğal olarak yaptığımız nar ekşileri zorlu ve zahmetli bir çalışmayla elde ediliyor. Nar ekşisi hem yemeklere lezzet katıyor hem de içinde barındırdığı C vitamini ile bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor dedi.