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(Görüntülü) İslahiye Ziraat Odası'nda yangın

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ziraat Odasının arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

26 Aralık 2018 14:36


Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Ziraat Odasının arşiv bölümünde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, dün gece Cumhuriyet Mahallesinde İslahiye Ziraat Odası binasında meydana geldi. Ziraat Odası arşivlerin bulunduğu odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odanın kapalı bulunduğu sırada çıkan yangına, dumanını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Arşiv bölümünün hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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