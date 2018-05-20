(Görüntülü) İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de Galatasaray\'ın Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasıyla Hatay\'ın İskenderun ilçesinde sokaklara dökülen sarı kırmızılı taraftar, coşku dolu anlar yaşadı. Yakılan meşaleler nedeniyle yangın çıkan bir otomobilde anne ve çocuk son anda kurtarıldı. Galatasaray\'ın Göztepe deplasmanında 1-0\'lık galibiyetle şampiyonluğa ulaşmasının ardından İskenderun\'un farklı noktalarında karşılaşmayı izleyenler, kutlamalara katıldı. Coşkulu kutlama sırasında yakılan meşaleler nedeniyle bir otomobil içerisinde yangın çıktı. Yangında otomobil içerisinde anne ve çocuk korku dolu anlar yaşarken, çevredekilerin de yardımıyla son anda kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.