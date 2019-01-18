(Görüntülü) İskenderun'da fırtınanın teknelerini vurduğu balıkçılar yardım istedi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi\'nde bulunan amatör balıkçılar, hafta içerisinde kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle teknelerinin dalgalara kapılması sonucu zarar gördü. Doğu Akdeniz?de etkili olan yağış ve fırtınada İskenderun Denizciler Mahallesi sahilinde de oluşan yüksek dalgalar kıyıya çekilerek küçük tekneleri açığa çekerek parçaladı. Denizciler Mahallesi\'nin amatör balıkçıları, sahilde teknelerini bağlayacakları barınakları olmadığı için kıyıya çektiklerini belirterek, yetkililerden maddi hasarın karşılamasını, ayrıca bölgeye küçük de olsa bir barınak yapılmasını istedi.