(Görüntülü) İskeleye çarpan motoryat korkuttu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde bir motoryat iskeleye çarptı. Çevrede endişe yaratan kazanın ardından plaja 10 metre kala hızı kesilen motoryattan denize madeni yağ aktı.



Uzunyalı Mevkii\'nde bugün saat 11.00 sıralarında, plaja yakın seyreden İngiliz bayraklı \'Jarela\' adlı lüks motoryatı gören çevredeki balıkçılar, bir terslik olduğunu anlayıp, bağırmaya başladı. Ancak motoryat ilerlemeye devam edip, büyük bir gürültüyle iskeleye çarptı. Sol tarafından çarparak ilerlemeye devam eden motoryat, plaja 10 metre kala hızı kesilip durdu. Plajdakileri endişelendiren kaza nedeniyle Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı\'na haber verildi. Çarpmanın etkisiyle güvertede oluşan delikten denize madeni yağ aktı. Kazanın ardından plajdaki turistler ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. İskelede demirli balıkçı teknesi sahipleri, motoryatın ya dümeninin kilitlendiğini ya da kaptanın uyuyakaldığını öne sürdü.



Olayla ilgili Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Liman Başkanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Çarpmanın etkisiyle motoryatta yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.