(Görüntülü) İşitme engellilerin sesi olacaklar

Nevra UÇKAÇ - Davut CAN / İZMİR, (DHA) İZMİR\'de \'Sesimi Duymak İstiyorum\' kampanyası kapsamında 28 Haziran\'da verecekleri konserin hazırlıklarını sürdüren Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Türk Halk Müziği Korosu, elde edecekleri gelirle, dar gelirli işitme engelli çocuklara cihaz alınmasını amaçlıyor. İşitme engellilerin hayatına devam edebilmesi için bu cihazı kullanmaya mecbur olduğunu anlatan Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Dernek Başkanı Soner Aslan, devletin maliyetin tamamını karşılamadığını belirterek \"Çocuklarımız kuş sesini, rüzgar sesini duysun, eğitim hayatlarında zorlanmasınlar. Tüm işitme engelli vatandaşlarımıza bu cihazın ücretsiz verilmesini istiyoruz\" dedi. İzmir\'de 5 yaşındayken geçirdiği menenjit nedeniyle yüzde 68 işitme kaybıyla hayatına devam eden 42 yaşındaki Soner Aslan, 2008 yılında adım attığı Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nde başkan oldu. İşitme engellilerin hayatın içinde daha fazla yer alması için birçok sportif faaliyet yürüttüklerini dile getiren Soner Aslan, işitme engelli 150 üyeleri bulunduğunu, ortak sorunların çözümü için birlikte mücadele verdiklerini belirtti. İşitme engelli sporculardan oluşan basketbol, futbol ve voleybol takımlarının başarı üzerine başarı ekleyerek pek çok kupa kazandığını anlatan Aslan, \"Derneğimiz 2007 yılında kuruldu. Sportif faaliyetlerin yanı sıra işitme engelli üyelerimizin işaret dili eğitimi, koro çalışmaları gibi faaliyetlerini sürdürüyoruz. Amacımız işitme engellileri hayatın içine katmak\" dedi. \"CİHAZ OLMASA NE DUYABİLİRİM NE KONUŞABİLİRİM\" İşitme kaybının bebeklikten yaşlılığa kadar olan her dönemde görülebildiğini ve günlük yaşamı doğrudan etkilediğini belirten Aslan, işitme engeli geç teşhis edilen bebeklerin sesleri duymadığı için konuşma becerisinin de gelişmediğini ifade etti. Aslan şöyle konuştu: \"Ben yüzde 68 işitme kaybıyla tek cihaz kullanıyorum. Devlet yönetmeliğe göre işitme cihazlarının bir kısmını karşılıyor. İşitme cihazım olmazsa ben ne duyabilirim, ne konuşabilirim. 4 bin lira tutarındaki cihazımın yönetmeliğe göre 650 TL\'si devlet tarafından karşılandı. Ama devlet iki kulağıma da vermiyor. Bu cihazın kullanım ömrü ortalama 5 yıl. Çünkü teknoloji ilerliyor ve yenileri üretiliyor. Fiyatları ortalama 2 binden başlıyor, 10 bin liraya kadar yükseliyor. Çocuklarımız kuş sesini, rüzgar sesini duysun, eğitim hayatlarında zorlanmasınlar. Tüm işitme engelli vatandaşlarımıza bu cihazın ücretsiz verilmesini istiyoruz.\" KAMPANYAYA DESTEK İSTEDİLER Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Türk Halk Müziği Korosu\'nun 28 Haziran\'da Bornova Kültür Merkezi\'nde bir konser vereceğini anlatan derneğin yönetim kurulu üyesi Nezehat Yılmaz da, işitme engelli olup cihaz alamayan çocuklara ekonomik destek vereceklerini söyledi. 27 koro üyesinin çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, \"İşitme engellilerin varlığından haberdar etmek istiyoruz. Biz çok kalabalık bir aileyiz. Çocuklar burada sosyalleşiyor. Biz onları sporcu olarak yetiştirmek istiyoruz. Aileler işitme engelli çocuklarını eve kapatıyorlar. Bu yüzden hayatın içinde yer alamıyorlar. Sosyal projemiz Sesimi Duymak İstiyorum kampanyası ile işitme engelli çocuklara iyi eğitim verilmesi için yardım etmek isteyen vatandaşları derneğimize davet ediyoruz\" diye konuştu. Yılmaz, hazırlıklarını sürdürdükleri konserde işitme engellilerden oluşan üyelerin de işaret diliyle bir gösteri sunacağını kaydetti. \"CİHAZLA KUŞ SESİNİ, AĞLAMA SESİNİ DUYUYORUM\" 2012 yılında Dünya Futbol İşitme Engelliler Şampiyonası\'nda şampiyonluk gururunu yaşatan, milli takım sporcusu, doğuştan yüzde 86 işitme engelli Cem Göksel Çamdereli (40) de işitme cihazı satan firmanın işitme cihazı ile duyduğu halde kendisine koklear implant teklif ettiğini söyleyerek, \"Ben bu şekilde duyuyorum, o zaman niye koklear implant takayım? Bunu takıp duymayanlar da var onlar ameliyata yönlendirilsin. Bu cihazı takınca kuş sesini, ağlama sesini duyuyorum. Ben bu cihazdan çok memnunum\" dedi. İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Emre Kaşlıköse ise kullandığı cihazdan çok memnun olduğunu söyleyerek, \"Cihaz takmazsam öğretmen kızıyor. Çünkü derslerden geri kalıyorum. Cihaz takınca dersi anlıyorum\" diye konuştu.