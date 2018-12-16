(Görüntülü) İşitme engelli Pembegül ve Yusuf, evlilik yolunda

Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY (DHA)AKSARAY\'da işitme engelli Yusuf Kılıç (26), ablasının tanıştırdığı kendisi gibi işitme engelli olan Pembegül Çakmak (20) ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Çift, düğünlerini ise yaz ayında yapmayı planlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinde memur olarak görev yapan Yusuf Kılıç\'ı, ablası Elif Kılıç, Umre\'de görüp arkadaş olduğu işitme engelli Pembegül Çakmak ile tanıştı. 6 ay önce tanışan çiftin evlilik kararı aldı. Bunun üzerine de memleketleri Aksaray\'ın Ortaköy ilçesinde çiftin nişan töreni yapıldı. Birbirleriyle de işaret diliyle anlayan çift, mutlu olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini ifade etti. Çift düğünlerini ise yaz ayında yapmayı planlıyor.