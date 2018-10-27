(Görüntülü) Isınmak için yaktığı ateş canından ediyordu

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de, kullanılmayan bir iş yerinde kalan Uğur A.\'nın ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan Uğur A. tedavi altına alındı. Yangın saat 04.00 sıralarında, Düzce Camikebir Mahallesi 657. Sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın zemin katında bulunan, kullanılmayan bir dükkanda kalan Uğur A. ısınmak için ateş yakınca yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, binadan dumanı tahliye etti. Yangında vücudunda yanıklar oluşan Uğur A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.